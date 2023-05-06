Промоутер Усика рассказал о ближайших планах чемпиона

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, как проходит подготовка к организации поединка его подопечного против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО). Слова специалиста цитирует Boxing-Social:

"Мы ждем, когда WBA назначит день промоутерских торгов. Между тем, прилагаем усилия для достижения соглашения" – сказал Красюк.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) предоставила командам срок до 3 мая, чтобы договориться об организации боя. После завершения этого срока команды так и не достигли согласия, поэтому бой был выставлен на торги.