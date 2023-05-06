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Гвоздик прошел церемонию взвешивания перед боем

Бокс
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Удачи, Саша

Гвоздик прошел церемонию взвешивания перед боем

MarvNation Promotions

UA-Футбол
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Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (18-1; 14 КО) прошел церемонию взвешивания перед своим вторым поединком после возвращения в профессиональный бокс.

Бывший чемпион мира по версии WBC будет боксировать против латвийца Ричардса Болотникса (19-6-1; 8 КО).

В преддверии поединка оба спортсмена стали на весы. Гвоздик показал 79,29 килограммов, а его соперник – точно такой же результат.

Напомним, что бой Александра против Ричардса состоится в андеркарте поединка Сауля Альвареса против Джона Райдера в Гвадалахаре (Мексика).

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал о планах своего подопечного.

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В статье: Александр Гвоздик
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