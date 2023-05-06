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Гвоздик прошел церемонию взвешивания перед боем
Удачи, Саша
MarvNation Promotions
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (18-1; 14 КО) прошел церемонию взвешивания перед своим вторым поединком после возвращения в профессиональный бокс.
Бывший чемпион мира по версии WBC будет боксировать против латвийца Ричардса Болотникса (19-6-1; 8 КО).
В преддверии поединка оба спортсмена стали на весы. Гвоздик показал 79,29 килограммов, а его соперник – точно такой же результат.
Напомним, что бой Александра против Ричардса состоится в андеркарте поединка Сауля Альвареса против Джона Райдера в Гвадалахаре (Мексика).
Напомним, что ранее промоутер Усика
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