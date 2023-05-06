Гвоздик об общении с россиянами: Все они антироссийские, это два человека

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (18-1; 14 КО) рассказал, поддерживает ли сегодня общение с россиянами. Его слова цитирует LuckyPunch:

"Слушай, есть люди, с которыми я поддерживаю общение. Но я могу заверить вас, что все они очень антирусские. Я общаюсь только с известными россиянами. На самом деле это два человека" – сказал он.