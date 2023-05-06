Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик об общении с россиянами: Все они антироссийские, это два человека
Иммунитет больше не выдержит
Фото: sport.24tv.ua
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (18-1; 14 КО) рассказал, поддерживает ли сегодня общение с россиянами. Его слова цитирует LuckyPunch:
"Слушай, есть люди, с которыми я поддерживаю общение. Но я могу заверить вас, что все они очень антирусские. Я общаюсь только с известными россиянами. На самом деле это два человека" – сказал он.
Напомним, что уже этой ночью Александр проведет бой против латвийца Ричардса Болотникса. Вечером 5 мая бойцы прошли
Популярное сейчас
- Встреча прямых конкурентов. Борнмут – Челси. Анонс и прогноз матча 35-го тура АПЛ на 06.05.2023
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию об историческом сбитии ракеты Кинжал украинским ПВО
- Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 6.05.2023
- Гвоздик: Я хочу сразиться с топовыми бойцами, но сейчас моя единственная цель – Болотник
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО