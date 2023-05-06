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Гвоздик об общении с россиянами: Все они антироссийские, это два человека

Бокс
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Иммунитет больше не выдержит

Гвоздик об общении с россиянами: Все они антироссийские, это два человека

Фото: sport.24tv.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (18-1; 14 КО) рассказал, поддерживает ли сегодня общение с россиянами. Его слова цитирует LuckyPunch:

"Слушай, есть люди, с которыми я поддерживаю общение. Но я могу заверить вас, что все они очень антирусские. Я общаюсь только с известными россиянами. На самом деле это два человека" – сказал он.

Напомним, что уже этой ночью Александр проведет бой против латвийца Ричардса Болотникса. Вечером 5 мая бойцы прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Александр Гвоздик
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