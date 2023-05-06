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Супруги Усик показали милые общие фото из центра столицы
Просто отличная пара
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Вместе со своим мужем она устроила маленькую фотосессию прямо в центре украинской столицы. Соответствующие снимки Екатерина разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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