Опытный китайский супертяж бросил вызов Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) рассказал, что хочет выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing-Social:

"Бокс в тяжелом весе сейчас – это хаос. После того, как я получил временный титул, я имею право бросить вызов Усику, имеющему обязательную защиту против Дюбуа.

Я больше всего хочу сразиться с Тайсоном Фьюри. Но Фьюри выбирает между мной и Руисом-младшим. Некоторое время назад у Руиса были судебные разбирательства.

Джошуа не желает бороться со мной. Это понятно. Уайт и Чисора сказали команде, что не хотят сразиться со мной.

Уайлдер был арестован полицией в Лос-Анджелесе. Он считал, что лучше, когда тебя судят 12 судей, чем если его гроб будут нести шестеро. Становится труднее или легче? Думаю, мы скоро узнаем" – сказал китаец.