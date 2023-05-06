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Опытный китайский супертяж бросил вызов Фьюри
Тайсон хочет четвертый раз Чисору
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) рассказал, что хочет выйти на ринг против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing-Social:
"Бокс в тяжелом весе сейчас – это хаос. После того, как я получил временный титул, я имею право бросить вызов Усику, имеющему обязательную защиту против Дюбуа.
Я больше всего хочу сразиться с Тайсоном Фьюри. Но Фьюри выбирает между мной и Руисом-младшим. Некоторое время назад у Руиса были судебные разбирательства.
Джошуа не желает бороться со мной. Это понятно. Уайт и Чисора сказали команде, что не хотят сразиться со мной.
Уайлдер был арестован полицией в Лос-Анджелесе. Он считал, что лучше, когда тебя судят 12 судей, чем если его гроб будут нести шестеро. Становится труднее или легче? Думаю, мы скоро узнаем" – сказал китаец.
Напомним, что ранее Александр Гвоздик
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