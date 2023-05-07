Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвоздик досрочно победил соперника во втором поединке после возвращения
Поздравляем с победой
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) одержал вторую победу после возвращения в профессиональный спорт.
В Гвадалахаре (Мексика) наш спортсмен досрочно победил Ричардса Болотникса (19-7-1; 8 КО).
В шестом раунде после нескольких удачных попаданий латыш потерял равновесие и начал отходить назад. Гвоздик пошел на добивание, в результате удачного правого сбоку соперник взял колено, а рефери без раздумий остановил поединок.
Отметим, что в 2020 году Александр заявил о завершении карьеры, но через три года решил возобновить выступления в профи. В феврале этого года украинец победил Хосуэ Обандо.
Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. #CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 6, 2023
Популярное сейчас
- Кубок едет в Мадрид. Реал - Осасуна 2:1. Видео голов и обзор матча
- Родриго порешал. Реал Мадрид - обладатель Кубка Испании-2023
- Урава Ред Даймондс - победитель Лиги чемпионов Азии
- Гвоздик об общении с россиянами: Все они антироссийские, это два человека
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО
- Фанаты Челси завидуют Жоау Фелишу после откровенных фото его девушки в соцсетях. ФОТО