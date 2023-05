Гвоздик досрочно победил соперника во втором поединке после возвращения

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) одержал вторую победу после возвращения в профессиональный спорт.

В Гвадалахаре (Мексика) наш спортсмен досрочно победил Ричардса Болотникса (19-7-1; 8 КО).

В шестом раунде после нескольких удачных попаданий латыш потерял равновесие и начал отходить назад. Гвоздик пошел на добивание, в результате удачного правого сбоку соперник взял колено, а рефери без раздумий остановил поединок.

Отметим, что в 2020 году Александр заявил о завершении карьеры, но через три года решил возобновить выступления в профи. В феврале этого года украинец победил Хосуэ Обандо.

Oleksandr Gvozdyk gets the KO win over Ricards Bolotniks... what a start. #CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/wLMxMR7aDn