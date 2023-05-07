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Альварес с двумя нокдаунами разгромил Райдера

Бокс
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Прекрасная работа Канело

Альварес с двумя нокдаунами разгромил Райдера

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Мексиканский боксер, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (59-2-2; 39 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Гвадалахаре (Мексика).

В противостоянии с обязательным претендентом на титул WBO Джоном Райдом (32-6; 18 КО) Канело не оставил шансов своему оппоненту.

Ярко британец смотрелся только в первом раунде, когда Альварес занимался разведкой. Начиная со второй трех минутки Сауль увеличивал темп поединка, а его соперник проявлял все меньше активности.

В пятом раунде после удачной атаки от мексиканца Райд оказался на канвасе. Ситуация повторилась в восьмом раунде, когда после правого бокового Джон решил также прилечь на ринг.

Финальные раунды оказались не такими яркими, как многие ожидали, но все же преимущество Канело было заметно.

После 12 раундов единогласно судьи отдали победу Альваресу (120-107, 118-109, 118-109).

Напомним, что ранее Александр Гвоздик победил латвийца.

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В статье: Сауль Альварес
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