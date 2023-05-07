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Белью вспомнил бой Фьюри - Кличко и назвал главную причину поражения украинца

Бокс
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Белью вспомнил бой Фьюри - Кличко и назвал главную причину поражения украинца

UA-Футбол
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Бывший британский супертяж Тони Белью вспомнил бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) против легендарного украинца Владимира Кличко и рассказал, почему наш соотечественник проиграл противостояние. Его слова цитирует Boxing Social:

"Кличко на протяжении всей его эпохи кормили из ложечки ребятами, которые были меньшими, низшими ему и не обладали такой мощью, как он.

Поэтому, когда он столкнулся с таким человеком, как Фьюри, который был таким же большим, таким же мощным, он просто попал под влияние игр разума и был ошеломлен, когда вышел на ринг. Он просто не мог справиться со всем этим" – сказал он.

Напомним, что ранее Александр Гвоздик одержал победу в противостоянии с латышом.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри
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