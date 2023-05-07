Усик снова встретился с президентом и сделал замечание журналисту во время прямого эфира. Видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) принял участие в форуме United 24, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото из инвента наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Также во время одной из дискуссионных панелей Усик подошел к журналисту Єдиних новин и попросил потише вести прямое включение.