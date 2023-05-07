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Усик снова встретился с президентом и сделал замечание журналисту во время прямого эфира. Видео
Попросил тише
ОПУ
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) принял участие в форуме United 24, инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото из инвента наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Также во время одной из дискуссионных панелей Усик подошел к журналисту Єдиних новин и попросил потише вести прямое включение.
Напомним, ранее Гвоздик
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