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Александр Гвоздик: Жду новых вызовов в будущем
Удачи в следующих боях
MarvNation Promotions
Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) прокомментировал
"Прекрасное чувство снова почувствовать себя в обойме, спасибо своей команде и моим ребятам, которые прилетели меня поддержать.
Важный шаг сделан, жду новых вызовов в будущем."
Напомним, что ранее Альварес
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