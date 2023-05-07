Александр Гвоздик: Жду новых вызовов в будущем

Украинско-американский боксер Александр Гвоздик (19-1; 15 КО) прокомментировал победу в поединке против латвийца Ричардса Болотникса (19-7-1; 8 КО), состоявшемся в мексиканской Гвадалахаре. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Прекрасное чувство снова почувствовать себя в обойме, спасибо своей команде и моим ребятам, которые прилетели меня поддержать.

Важный шаг сделан, жду новых вызовов в будущем."