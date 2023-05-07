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Альварес о победе над Райдером: Я хорошо провел бой, кроме старта поединка

Бокс
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Великий спортсмен

Альварес о победе над Райдером: Я хорошо провел бой, кроме старта поединка

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Мексиканский боксер, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (59-2-2; 39 КО) прокомментировал победу в поединке против Джона Райдера (32-6; 18 КО). Его слова цитирует The Ring:

"Я хорошо провел это сражение, кроме старта поединка. Мне понадобилось несколько раундов, чтобы понять, что с моей левой рукой все хорошо, и я могу не бояться выбрасывать ее. Теперь я знаю, что все хорошо.

Я думал, что смогу закончить сражение в пятом ранде. Он выставил голову вперед, и я позаботился о нем. Райдер – сильный боец, я это знал. Это был особый момент для меня. Я чувствую себя по-другому и рад быть здесь" – сказал он.

Напомним, что ранее Александр Гвоздик победил латвийца на вечере бокса в Гвадалахаре.

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В статье: Сауль Альварес
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