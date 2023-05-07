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Альварес о победе над Райдером: Я хорошо провел бой, кроме старта поединка
Великий спортсмен
фото - boxingscene.com
Мексиканский боксер, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (59-2-2; 39 КО) прокомментировал
"Я хорошо провел это сражение, кроме старта поединка. Мне понадобилось несколько раундов, чтобы понять, что с моей левой рукой все хорошо, и я могу не бояться выбрасывать ее. Теперь я знаю, что все хорошо.
Я думал, что смогу закончить сражение в пятом ранде. Он выставил голову вперед, и я позаботился о нем. Райдер – сильный боец, я это знал. Это был особый момент для меня. Я чувствую себя по-другому и рад быть здесь" – сказал он.
Напомним, что ранее Александр Гвоздик
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