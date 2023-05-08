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Отец Фьюри: Усик – переоцененный крузервейт

Бокс
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Но почему же британец избегает этого боя

Отец Фьюри: Усик – переоцененный крузервейт

Фото: The Guardian

Новина українською

Джон Фьюри, отец британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о бое с украинцем Александром Усиком.

"Усик – переоцененный крузервейт. Тайсон предложил ему огромные деньги за бой на "Уэмбли". Самый большой чек в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Он выбрал саудовские деньги. Им движет лишь жажда наживы", — приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны к настоящему моменту не смогли договориться.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Джон Фьюри
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