Отец Фьюри: Усик – переоцененный крузервейт

Джон Фьюри, отец британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о бое с украинцем Александром Усиком.

"Усик – переоцененный крузервейт. Тайсон предложил ему огромные деньги за бой на "Уэмбли". Самый большой чек в его жизни, и что произошло? Его соблазнили саудовскими деньгами, а всю вину свалили на нас. Он выбрал саудовские деньги. Им движет лишь жажда наживы", — приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри, однако стороны к настоящему моменту не смогли договориться.