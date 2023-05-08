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WBA санкционировала бой за звание чемпиона мира в среднем весе

Бокс
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Он запланирован на август

WBA санкционировала бой за звание чемпиона мира в среднем весе

Новина українською

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 KO) и американцем Дэнни Гарсией (37-3, 21 KO), пишет ESPN.

Поединок состоится 6 августа в Нью-Йорке (США) и возглавит боксёрский вечер от PBC.

Эрисланди Ларе 40 лет. В мае 2021 года он стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав регулярный титул WBA в среднем весе.

Дэнни Гарсии 35 лет. В январе 2016 года он завоевал титул WBC в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), который впоследствии уступил соотечественнику Киту Турману.

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