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Эррол Спенс рассказал о переговорах с Теренсом Кроуфордом
Сейчас переговоры идут намного лучше
фото - boxingscene.com
Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс рассказал о своих переговорах с Теренсом Кроуфордом.
"Я стараюсь драться с лучшими соперниками. Есть причина, по которой я пытаюсь драться с Кроуфордом, я человек слова. Не ищу бой ни с кем, кроме него. Мы постоянно ведём переговоры с его командой и, надеюсь, однажды этот день настанет.
Сейчас переговоры продвигаются лучше, чем в прошлом году. На самом деле, мы разговаривали по телефону, наверное, 30 минут или 40 минут.
Мы просто хотели узнать друг друга, в основном говорили о наших семьях и текущих ситуациях, которые у нас происходят, и тому подобное. Потом мы начали говорить о боксе, о нашем бое, о переговорах. Всё идёт хорошо", — приводит слова Спенса talkSPORT.
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