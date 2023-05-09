Василий Ломаченко: Я ложусь спать и встаю с этой мечтой про абсолютное чемпионство

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как изменился он после поражения от Теофимо Лопеса.

"Я ложусь спать и встаю с этой мечтой про абсолютное чемпионство. Важно то, что случилось в моей жизни за последнее время. Я проиграл свои три пояса, но выиграл нечто гораздо большее, чем титулы. Все обернулось очень хорошо для меня, сейчас я это понимаю".

"Я стал другим человеком. Я хотел завоевать мир, у меня было большое эго, но после поражения я начал иначе на себя смотреть", — сказал Ломаченко.

20 мая боксер проведет бой против Девина Хейни.