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Василий Ломаченко: Я ложусь спать и встаю с этой мечтой про абсолютное чемпионство
Украинец стал совсем другим
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как изменился он после поражения от Теофимо Лопеса.
"Я ложусь спать и встаю с этой мечтой про абсолютное чемпионство. Важно то, что случилось в моей жизни за последнее время. Я проиграл свои три пояса, но выиграл нечто гораздо большее, чем титулы. Все обернулось очень хорошо для меня, сейчас я это понимаю".
"Я стал другим человеком. Я хотел завоевать мир, у меня было большое эго, но после поражения я начал иначе на себя смотреть", — сказал Ломаченко.
20 мая боксер проведет бой против Девина Хейни.
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