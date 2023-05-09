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Девин Хэйни: Хочу отправить Ломаченко на пенсию

Бокс
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Боксер уверен в своем превосходстве над украинцем

Девин Хэйни: Хочу отправить Ломаченко на пенсию

Фото: Bad Left Hook

Новина українською

Боксер Девин Хейни уверен, что спокойно победит Василия Ломаченко в поединке за все титулы легкого веса.

"Мне Ломаченко не нравится. Он меня не замечал и заставил ждать четыре года. Я хочу сильно его побить и отправить на пенсию. Он никогда не был андердогом в бою, но сейчас я выхожу на поединок чемпионом, ему придется драться с более молодым, большим и мощным соперником".

"Все против него", — сказал Хейни.

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В статье: Девин Хэйни
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Источник:
boxingnews24.com

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