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Девин Хэйни: Хочу отправить Ломаченко на пенсию
Боксер уверен в своем превосходстве над украинцем
Фото: Bad Left Hook
Боксер Девин Хейни уверен, что спокойно победит Василия Ломаченко в поединке за все титулы легкого веса.
"Мне Ломаченко не нравится. Он меня не замечал и заставил ждать четыре года. Я хочу сильно его побить и отправить на пенсию. Он никогда не был андердогом в бою, но сейчас я выхожу на поединок чемпионом, ему придется драться с более молодым, большим и мощным соперником".
"Все против него", — сказал Хейни.
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Источник:boxingnews24.com
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