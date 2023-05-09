Майк Тайсон: Организаторы боя Кроуфорд - Спенс не смогут продать 5000 билетов

Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал об организации боя чемпиона WBO Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) с обладателем титулов WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0, 22 КО).

"Проблема этого боя в том, что он нуждается в деньгах, но не может продать 5000 билетов. Вы должны быть продавцом билетов. Вот почему Конор Макгрегор так хорошо работал - он продавец билетов.

Вот в чем проблема – я не думаю, что они смогут получить 5000 мест", – сказал Тайсон.