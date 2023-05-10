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Карл Фроч: Деонтей Уайлдер победит Джошуа нокаутом в первом раунде

Бокс
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Экс-боксер сделал прогноз

Карл Фроч: Деонтей Уайлдер победит Джошуа нокаутом в первом раунде

https://karate.ru

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Карл Фроч рассказал, что думает о бое между экс-чемпионами в сверхтяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

"Я думаю, что Деонтей Уайлдер победит Джошуа нокаутом в первом раунде, потому что он знает, что Эй Джей сейчас робок. Уайлдер знает, что Джошуа попытается боксировать с джебом, что он будет маневрировать и будет пытаться оставаться в безопасности. Но Уайлдер к нему подвергается безопасности. .

Через три минуты Деонтей к нему подойдет и донесет удар. Так что этот поединок может закончиться уже в первом раунде. С тех пор, как Энди Руис пробил его в их первом поединке, Эй Джей стал биться робко.

Я не могу с уверенностью сказать, что у Джошуа есть шансы с Уайлдером. Я не подкалываю его ради того, чтобы просто уколоть. Я просто думаю, что Уайлдер поймает его ударом. Когда это произойдет, сражение закончится. Это однозначно будет победа Уайлдера нокаутом. И это может произойти уже в первом раунде", – сказал Фроч.

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В статье: Карл Фроч
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Источник:
Tribuna

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