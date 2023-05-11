Тренер Джервонты: Дэвис справится с Ломаченко за 2 раунда

Тренер чемпиона мира по версии WBA Regular в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (29-0, 27 КО), Кенни Эллис рассказал, сколько потребуется его подопечному для победы над Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Слова Эллиса boxingscene.com.

"Дэвис нокаутирует Ломаченко за два раунда. Да, "Танк" удосрочит его в течение двух раундов".

Напомним, что 20 мая состоится бой украинцка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и в случае победы Василий может встретится с Джервонтой.