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Тренер Джервонты: Дэвис справится с Ломаченко за 2 раунда

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Тренер Джервонты: Дэвис справится с Ломаченко за 2 раунда

фото - boxingscene.com

Новина українською

Тренер чемпиона мира по версии WBA Regular в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (29-0, 27 КО), Кенни Эллис рассказал, сколько потребуется его подопечному для победы над Василием Ломаченко (17-2, 11 КО).

Слова Эллиса boxingscene.com.

"Дэвис нокаутирует Ломаченко за два раунда. Да, "Танк" удосрочит его в течение двух раундов".

Напомним, что 20 мая состоится бой украинцка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни и в случае победы Василий может встретится с Джервонтой.

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В статье: Василий Ломаченко Джервонта Дэвис
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