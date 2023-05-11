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Хэйни высказался о бое с Ломаченко
Посмотрим на результат
Фото: Твиттер
Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.
"Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию", — приводит слова Хэйни ESPN.
Поединок между Хэйни и Ломаченко станет главным событием боксёрского вечера 20 мая в Лас-Вегасе.
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