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Хэйни высказался о бое с Ломаченко

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Хэйни высказался о бое с Ломаченко

Фото: Твиттер

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Непобеждённый американский боксёр, абсолютный чемпион мира в лёгком весе Дэвин Хэйни высказался по поводу своего будущего соперника Василия Ломаченко.

"Он заставил меня ждать четыре года, чтобы сразиться с ним. Мне не нравится Лома. Я хочу побить его. Я хочу отправить его на пенсию", — приводит слова Хэйни ESPN.

Поединок между Хэйни и Ломаченко станет главным событием боксёрского вечера 20 мая в Лас-Вегасе.

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В статье: Девин Хэйни
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