Шакур Стивенсон: Я готов прямо сейчас подраться с Джервонтой Дэвисом

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон рассказал, что он готов подраться с Джервонтой Дэвисом.

"Я готов прямо сейчас подраться с ним. Но думаю, всё зависит от того, хочет ли он этого боя. Он — дойная корова, он — сторона «А». Он как Флойд Мейвезер, который может выбрать себе любого соперника в любое время.

Сейчас у него есть такой рычаг, так что всё зависит от него. Ничего, кроме уважения к тому, что он только что сделал, я не испытываю", — приводит слова Стивенсона BoxingScene.

Джервонта Дэвис провёл свой последний поединок с соотечественником Райаном Гарсией и выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.