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Дэвид Хэй: Я считаю, что со стороны Усика было слишком великодушно принять распределение 70 на 30

Бокс
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Но бой так и не состоялся

Дэвид Хэй: Я считаю, что со стороны Усика было слишком великодушно принять распределение 70 на 30

фото - fightnews.info

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Экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй рассказал, что думает об отмене боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 KO) и обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0 -1, 24 KO).

"Я думаю, что есть причина, почему бой еще не состоялся, потому что кто-то не хочет этого делать. Они оба сказали, что готовы, но кто-то нет.

Я был во многих ситуациях, когда были большие бои, я нашел способ воплотить это в жизнь. Вы соглашаетесь, если вы оба этого хотите, вы встречаетесь в ринге и устраиваете поединок.

Я считаю, что со стороны Усика было слишком великодушно принять деление 70 на 30. Он тот, кто действительно хочет провести бой. Это шаг в правильном направлении, но этого не произошло", – сказал Хэй.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дэвид Хэй
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