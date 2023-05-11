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Дэвид Хэй: Я считаю, что со стороны Усика было слишком великодушно принять распределение 70 на 30
Но бой так и не состоялся
фото - fightnews.info
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Дэвид Хэй рассказал, что думает об отмене боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 KO) и обладателем пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0 -1, 24 KO).
"Я думаю, что есть причина, почему бой еще не состоялся, потому что кто-то не хочет этого делать. Они оба сказали, что готовы, но кто-то нет.
Я был во многих ситуациях, когда были большие бои, я нашел способ воплотить это в жизнь. Вы соглашаетесь, если вы оба этого хотите, вы встречаетесь в ринге и устраиваете поединок.
Я считаю, что со стороны Усика было слишком великодушно принять деление 70 на 30. Он тот, кто действительно хочет провести бой. Это шаг в правильном направлении, но этого не произошло", – сказал Хэй.
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