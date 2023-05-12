Джейк Пол высказался о бое с Нейтом Диасом

Американский видеоблогер и боксёр Джейк Пол высказался о предстоящем поединке с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

"Слушайте, мне кажется, что Нейт будет хорош в течение нескольких раундов, но он просто не в состоянии сделать что-то, чтобы меня остановить. Я быстрее, сильнее, просто лучше. Диаз пойдёт вперёд, будет пытаться давить, и я разделаю его. Уверен, бой с Нейтом закончится за четыре раунда или даже меньше", — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, бой между Джейком Полом и Нейтом Диазом по правилам профессионального бокса состоится 5 августа в Далласе (США).