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Промоутер Усика о бое с Фьюри: Все возможно после победы над Дюбуа
Будем ждать
Скріншот з трансляції
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, когда может произойти бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Sky Sports:
"Сейчас мы сосредоточены на Дюбуа, это наш следующий шаг.
Это Арум говорит, что имел переговоры с людьми из Саудовской Аравии по поводу боя Фьюри против Усика. Не мы.
Все возможно после победы Усика" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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