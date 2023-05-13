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Промоутер Усика о бое с Фьюри: Все возможно после победы над Дюбуа

Бокс
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Промоутер Усика о бое с Фьюри: Все возможно после победы над Дюбуа

Скріншот з трансляції

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Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, когда может произойти бой его подопечного против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Sky Sports:

"Сейчас мы сосредоточены на Дюбуа, это наш следующий шаг.

Это Арум говорит, что имел переговоры с людьми из Саудовской Аравии по поводу боя Фьюри против Усика. Не мы.

Все возможно после победы Усика" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри заявил, что не знает своего следующего соперника.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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