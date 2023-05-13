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Хэйни: Я вошел в историю, а Ломаченко – любитель
Самоуверенность ни к чему хорошему не приводит
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал, что уверен в победе над украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО).
"Я вошел в историю, став самым молодым абсолютным чемпионом. Я думаю, что Лома – любитель. Он никогда не сражался с таким, как я.
Я его перееду. Я хочу избить его очень жестко. Мы закрываем главу "Лома" после этого" – сказал он.
Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).
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Источник:Xsport.ua
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