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Хэйни: Я вошел в историю, а Ломаченко – любитель

Бокс
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Самоуверенность ни к чему хорошему не приводит

Хэйни: Я вошел в историю, а Ломаченко – любитель

Фото: Твиттер

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал, что уверен в победе над украинцем Василием Ломаченко (17-2; 11 КО).

"Я вошел в историю, став самым молодым абсолютным чемпионом. Я думаю, что Лома – любитель. Он никогда не сражался с таким, как я.

Я его перееду. Я хочу избить его очень жестко. Мы закрываем главу "Лома" после этого" – сказал он.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Источник:
Xsport.ua

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