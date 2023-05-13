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Усик дал краткую характеристику лучшим супертяжам мира
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) дал краткую характеристику ТОП 10 лучшим представителям мирового рейтинга. Его слова цитирует vRINGe:
1. Александр Усик – справедливость;
2. Тайсон Фьюри – цыганская королева;
3. Энтони Джошуа – AJ;
4. Деонтей Уайлдер – нокаут;
5. Энди Руис – мексиканский воин;
6. Филипп Хргович – серьезный парень;
7. Чжан Чжилей – железный подбородок;
8. Джо Джойс – медленный;
9. Диллиан Уайт – опасен;
10. Джозеф Паркер – друг Фьюри.
Напомним, что ранее Хэйни
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