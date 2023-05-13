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Усик дал краткую характеристику лучшим супертяжам мира

Бокс
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Лаконично и интересно

Усик дал краткую характеристику лучшим супертяжам мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) дал краткую характеристику ТОП 10 лучшим представителям мирового рейтинга. Его слова цитирует vRINGe:

1. Александр Усик – справедливость;

2. Тайсон Фьюри – цыганская королева;

3. Энтони Джошуа – AJ;

4. Деонтей Уайлдер – нокаут;

5. Энди Руис – мексиканский воин;

6. Филипп Хргович – серьезный парень;

7. Чжан Чжилей – железный подбородок;

8. Джо Джойс – медленный;

9. Диллиан Уайт – опасен;

10. Джозеф Паркер – друг Фьюри.

Напомним, что ранее Хэйни заявил, что уверен в победе над Ломаченко.

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В статье: Александр Усик
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