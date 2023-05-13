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Климас: Торги по бою Усик – Дюбуа состоятся на следующей неделе
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Фото: Flipboard
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас сообщил, что торги по бою его подопечного против Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО) состоятся уже на следующей неделе. Его слова цитирует ProBox TV:
"Мы не смогли договориться с Тайсоном Фьюри, потому направили WBA запрос, чтобы они назначили промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа. Вероятно, они состоятся на следующей неделе. Вот как будет.
Что касается переговоров с Фьюри, то мы не первые и не последние, кто оказался в такой ситуации. Случилось то, что случилось. Мы ничего не можем с этим поделать.
Фьюри – это Фьюри, он имеет другой менталитет. Посмотрим, удастся ли устроить этот поединок в конце года. Всегда большая разница, когда одна сторона идет за наследством, а другая – за деньгами" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Усик
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