Климас: Торги по бою Усик – Дюбуа состоятся на следующей неделе

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас сообщил, что торги по бою его подопечного против Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО) состоятся уже на следующей неделе. Его слова цитирует ProBox TV:

"Мы не смогли договориться с Тайсоном Фьюри, потому направили WBA запрос, чтобы они назначили промоутерские торги по бою Усик – Дюбуа. Вероятно, они состоятся на следующей неделе. Вот как будет.

Что касается переговоров с Фьюри, то мы не первые и не последние, кто оказался в такой ситуации. Случилось то, что случилось. Мы ничего не можем с этим поделать.

Фьюри – это Фьюри, он имеет другой менталитет. Посмотрим, удастся ли устроить этот поединок в конце года. Всегда большая разница, когда одна сторона идет за наследством, а другая – за деньгами" – сказал специалист.