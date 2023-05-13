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На чемпионате мира по боксу произошли заворушки и беспорядки. Видео

Бокс
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Дрались и воровали

На чемпионате мира по боксу произошли заворушки и беспорядки. Видео

UA-Футбол
Новина українською

В эти дни в Ташкенте (Узбекистан) проходит чемпионат мира по боксу, который завершится завтра, 14 мая.

Отметим, что главой международной боксерской ассоциации является россиянин Умар Кремлев. На эти соревнования были допущены представители россии и белорусии, а бойкотировать мундиаль решили боксеры из Великобритании, США, Ирландии, Чехии, Канады, Швеции и Новой Зеландии.

Не обходится на чемпионате мира и без непристойного поведения болельщиков. Так, в один из соревновательных дней около сотни людей прямо во время соревнований выскочили к рингу, начали драться между собой, а некоторые даже украли перчатки.

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В статье: чемпионат мира по боксу
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