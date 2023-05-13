Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На чемпионате мира по боксу произошли заворушки и беспорядки. Видео
Дрались и воровали
В эти дни в Ташкенте (Узбекистан) проходит чемпионат мира по боксу, который завершится завтра, 14 мая.
Отметим, что главой международной боксерской ассоциации является россиянин Умар Кремлев. На эти соревнования были допущены представители россии и белорусии, а бойкотировать мундиаль решили боксеры из Великобритании, США, Ирландии, Чехии, Канады, Швеции и Новой Зеландии.
Не обходится на чемпионате мира и без непристойного поведения болельщиков. Так, в один из соревновательных дней около сотни людей прямо во время соревнований выскочили к рингу, начали драться между собой, а некоторые даже украли перчатки.
Так виглядають міжнародні змагання, де владу захопили росіяни— Андрій Розанов (@AndriiRozanov) May 13, 2023
Це чемпіонат світу з боксу IBA, де керівник – росіянин умар кремльов
Все у найкращих традиціях так званої росії pic.twitter.com/eMjRyKfInV
Умар пишався кількістю учасників і тим, що газпром дав купу дєнюжек на призові— Андрій Розанов (@AndriiRozanov) May 13, 2023
Але руський дух він передається всім pic.twitter.com/eVTg8a0TYi
Популярное сейчас
- Нападающего Динамо дисквалифицирован на три матча за сексистские высказывания в сторону Монзуль – источник
- Зозуля о Шевченко и Джоковиче: Украинец в сознании на одном гектаре не сядет рядом с этим дерьмом
- Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри
- Хэйни высказался о бое с Ломаченко
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Новости по теме
- 16:44 Весь спорт Сборная Норвегии объявила о бойкоте чемпионатов мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов
- 09:07 Весь спорт Сборная Германии по боксу пропустит чемпионат мира по боксу
- 16:26 Украинские Сборная Украины по боксу не будет участвовать в ЧМ из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов