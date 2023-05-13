В эти дни в Ташкенте (Узбекистан) проходит чемпионат мира по боксу, который завершится завтра, 14 мая.

Отметим, что главой международной боксерской ассоциации является россиянин Умар Кремлев. На эти соревнования были допущены представители россии и белорусии, а бойкотировать мундиаль решили боксеры из Великобритании, США, Ирландии, Чехии, Канады, Швеции и Новой Зеландии.

Не обходится на чемпионате мира и без непристойного поведения болельщиков. Так, в один из соревновательных дней около сотни людей прямо во время соревнований выскочили к рингу, начали драться между собой, а некоторые даже украли перчатки.

Так виглядають міжнародні змагання, де владу захопили росіяни



Це чемпіонат світу з боксу IBA, де керівник – росіянин умар кремльов



Все у найкращих традиціях так званої росії pic.twitter.com/eMjRyKfInV — Андрій Розанов (@AndriiRozanov) May 13, 2023