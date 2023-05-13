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Европейский боксерский союз не будет допускать россиян и белорусов к соревнованиям

Бокс
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Европейский боксерский союз не будет допускать россиян и белорусов к соревнованиям

фото - 24.kz

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Европейский боксерский союз (EBU) оставил в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Об этом заявила Алина Шатерникова, вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины на своей странице в Facebook.

"Европейский боксерский союз (EBU) как международный спортивный институт развития профессионального бокса в Европе оставили в силе отстранение российских и белорусских боксеров, судей, федераций, то есть статус-кво сохранен.

Напомню, что с первых дней полномасштабного вторжения EBU объявила четкую и жесткую позицию: пока идет война в Украине, российские и белорусские атлеты, а также официальные лица не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой EBU, а именно в поединках за звание чемпиона Европы и не имеют права быть в европейском рейтинге. Никаких поединков EBU в этих странах.

Мы благодарны каждому представителю большой семьи EBU, каждой европейской федерации" – написала она.

Напомним, что ранее Александр Усик дал характеристику лучшим супертяжам мира.

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