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Усик о Фьюри: Большой человек очень боится проиграть
Кратко и лаконично
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует vringe.com:
"Большой человек, обладающий очень хорошими способностями в боксе и в жизни. Но этот большой человек очень боится проиграть" – сказал украинский чемпион.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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