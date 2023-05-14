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Усик о Фьюри: Большой человек очень боится проиграть

Бокс
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Кратко и лаконично

Усик о Фьюри: Большой человек очень боится проиграть

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

UA-Футбол
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Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует vringe.com:

"Большой человек, обладающий очень хорошими способностями в боксе и в жизни. Но этот большой человек очень боится проиграть" – сказал украинский чемпион.

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал, когда пройдут торги по бою с Дюбуа.

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В статье: Александр Усик
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