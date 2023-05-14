Усик о Фьюри: Большой человек очень боится проиграть

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о своем отношении к чемпиону по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует vringe.com:

"Большой человек, обладающий очень хорошими способностями в боксе и в жизни. Но этот большой человек очень боится проиграть" – сказал украинский чемпион.