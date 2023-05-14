Усик о завершении карьеры: У меня есть цель, абсолютное чемпионство

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, когда собирается завершить карьеру. Его слова цитирует vRINGe.com:

— Вам уже 36 лет, и считается, что для боксера, делающего акцент на рефлексы, как вы, – это уже критический возраст. Обычно сами боксеры говорят "да нет, я супер, ничего такого не чувствую", но часто происходит ситуация, как с Роем Джонсом. Что вы думаете по этому поводу и сколько еще планируете радовать нас своими выступлениями? Условно говоря, звание абсолютного чемпиона и на отдых?

— Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Далее посмотрим Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни.

Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект Ready to Fight, объединяющий всех, кто причастен к миру бокса, решает их проблемы.

И, как минимум, ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и профессионалам. Уверен у нас все получится, – сказал Усик.