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Ломаченко: Четыре пояса – вот моя мотивация
Последний шанс
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) в промо к бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал о своей мотивации.
"Есть только один чемпион мира. Четыре пояса – вот моя мотивация. Это последний шанс. Мы тренировались для этого. Это о стратегии. Это только одно сражение. Это близко, очень близко" – сказал украинец Blood Sweat&Tears на Top Rank.
Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).
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