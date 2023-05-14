  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко: Четыре пояса – вот моя мотивация
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко: Четыре пояса – вот моя мотивация

Бокс
(1 голосов)

Последний шанс

Ломаченко: Четыре пояса – вот моя мотивация

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) в промо к бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал о своей мотивации.

"Есть только один чемпион мира. Четыре пояса – вот моя мотивация. Это последний шанс. Мы тренировались для этого. Это о стратегии. Это только одно сражение. Это близко, очень близко" – сказал украинец Blood Sweat&Tears на Top Rank.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

По теме
yellow-arrow
Легендарный ринганонсер Баффер: Мы желаем получить одного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
yellow-arrow
Усик о завершении карьеры: У меня есть цель, абсолютное чемпионство
yellow-arrow
Усик о Фьюри: Большой человек очень боится проиграть
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде