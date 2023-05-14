Ломаченко: Четыре пояса – вот моя мотивация

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) в промо к бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал о своей мотивации.

"Есть только один чемпион мира. Четыре пояса – вот моя мотивация. Это последний шанс. Мы тренировались для этого. Это о стратегии. Это только одно сражение. Это близко, очень близко" – сказал украинец Blood Sweat&Tears на Top Rank.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).