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Легендарный ринганонсер Баффер: Мы желаем получить одного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Мы тоже этого хотим, а Фьюри нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный ринганонсер Майкл Баффер рассказал, что боксерский мир желает получить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его слова цитирует YouTube-канал Lights Out:
"Я услышал об этом от вас и буквально несколько минут назад от нашего друга Дерека Чисоры. Я узнал много нового и этот турнир находится на этапе слухов. Это звучит невероятно. Это будет огромное боксерское событие. Если этот турнир состоится, то я буду очень счастлив, потому что это то, что мы все хотим.
Мы желаем получить одного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Весь бокс находится под эгидой чемпиона супертяжелого дивизиона. И мы хотим, чтобы это был один человек – не важно, кто именно. Все в мире хотят знать, кто является чемпионом мира в супертяжелом весе. Так что давайте посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Возможно, в конечном итоге у нас будет абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе" – сказал он.
Напомним, ранее Усик
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