  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Легендарный ринганонсер Баффер: Мы желаем получить одного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный ринганонсер Баффер: Мы желаем получить одного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Бокс
(1 голосов)

Мы тоже этого хотим, а Фьюри нет

Легендарный ринганонсер Баффер: Мы желаем получить одного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный ринганонсер Майкл Баффер рассказал, что боксерский мир желает получить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его слова цитирует YouTube-канал Lights Out:

"Я услышал об этом от вас и буквально несколько минут назад от нашего друга Дерека Чисоры. Я узнал много нового и этот турнир находится на этапе слухов. Это звучит невероятно. Это будет огромное боксерское событие. Если этот турнир состоится, то я буду очень счастлив, потому что это то, что мы все хотим.

Мы желаем получить одного абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Весь бокс находится под эгидой чемпиона супертяжелого дивизиона. И мы хотим, чтобы это был один человек – не важно, кто именно. Все в мире хотят знать, кто является чемпионом мира в супертяжелом весе. Так что давайте посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Возможно, в конечном итоге у нас будет абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе" – сказал он.

Напомним, ранее Усик рассказал, когда планирует завершить карьеру.

По теме
yellow-arrow
Ломаченко: Четыре пояса – вот моя мотивация
yellow-arrow
Усик о завершении карьеры: У меня есть цель, абсолютное чемпионство
yellow-arrow
Усик о Фьюри: Большой человек очень боится проиграть
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде