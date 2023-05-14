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Отец Фьюри: Для Тайсона есть только одно сражение – против кролика Усика
А может четвертый против Чисоры
Скріншот з трансляції
Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри заявил, что его сын хочет сразиться против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxing Social:
"Дело за Тайсоном, что он захочет делать дальше, но для него есть только один бой.
Это должен быть кролик из Украины – Усик, но он сбежал в Саудовскую Аравию, чтобы получить на пару фунтов больше" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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