  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эгис Климас: Ломаченко ушёл из полулёгкого веса, потому что мы не смогли найти ему опонента
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эгис Климас: Ломаченко ушёл из полулёгкого веса, потому что мы не смогли найти ему опонента

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Промоутер назвал причину смены весовой категории украинца

Эгис Климас: Ломаченко ушёл из полулёгкого веса, потому что мы не смогли найти ему опонента

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко Эгис Климас, объяснил решение подопечного продолжить карьеру в лёгком дивизионе (до 61,2 кг).

"Когда Ломаченко начал профессиональную карьеру, он заявил, что в каждом дивизионе должен быть только один чемпион, абсолютный. Если вы помните, в боксе десять лет не было абсолютного чемпиона.

Ломаченко ушёл из полулёгкого веса, потому что мы не смогли организовать объединительные бои. То же произошло и во втором полулёгком весе. И тогда он поднялся в лёгкий вес, чтобы сразиться с более крупными парнями за звание абсолютного чемпиона", – сказал Климас в интервью Top Rank.

Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Ломаченко сразится за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе с американцем Дэвином Хэйни.

По теме
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Бой с Усиком должен состояться в этом году
yellow-arrow
Эгис Климас: Ломаченко собирается изнурять Хэйни
yellow-arrow
Дэвид Хэй: Если не получилось устроить поединок Усика и Фьюри, то как организуется турнир?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде