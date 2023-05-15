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Эгис Климас: Ломаченко ушёл из полулёгкого веса, потому что мы не смогли найти ему опонента
Промоутер назвал причину смены весовой категории украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко Эгис Климас, объяснил решение подопечного продолжить карьеру в лёгком дивизионе (до 61,2 кг).
"Когда Ломаченко начал профессиональную карьеру, он заявил, что в каждом дивизионе должен быть только один чемпион, абсолютный. Если вы помните, в боксе десять лет не было абсолютного чемпиона.
Ломаченко ушёл из полулёгкого веса, потому что мы не смогли организовать объединительные бои. То же произошло и во втором полулёгком весе. И тогда он поднялся в лёгкий вес, чтобы сразиться с более крупными парнями за звание абсолютного чемпиона", – сказал Климас в интервью Top Rank.
Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Ломаченко сразится за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе с американцем Дэвином Хэйни.
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