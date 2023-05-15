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Эгис Климас: Ломаченко собирается изнурять Хэйни

Бокс
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Менеджер экс-чемпиона рассказал, что думает о предстоящем бое

Эгис Климас: Ломаченко собирается изнурять Хэйни

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Менеджер бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) Эгис Климас рассказал, что считает своего подопечного фаворитом в поединке с Девином Хейни (29-0, 15 КО).

"Ломаченко 34 года, в таком возрасте с человеком не произойдет абсолютно ничего плохого, если ты ведешь правильный образ жизни и делаешь то, что делать. Этот возраст не имеет особого значения.

Я бы, наверное, больше волновался о 24-летнем парне, чем о 34-летнем. 24-летний парень недостаточно зрелый.

Лома заставил троих бойцов покинуть трон из-за своего стиля, и они не могли видеть. Они не смогли найти его на ринге. Лома собирается изнурять его", - сказал Климас.

Напомним, что бой Ломаченко с Девином Хейни состоится 20 мая.

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В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас
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Источник:
Tribuna

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