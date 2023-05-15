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Тайсон Фьюри: Бой с Усиком должен состояться в этом году
Посмотрим, удастся ли организовать бой
Фото: The Guardian
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что может провести бой с украинцем Александром Усиком в 2023 году:
"Я не думаю, что в боксерском поединке кто-то кого-то боится. Бой должен состояться, должен состояться в этом году.
Я думаю, что это легко. Я ударю его, он на полу, потом я выйду из ринга и напьюсь в центре города", – цитирует Фьюри журналист Майкл Бенсон.
Tyson Fury on Oleksandr Usyk: "I don't think anybody's scared of anybody in a boxing match. The fight's gotta happen, it's gotta happen this year. I just think it's an easy job. I'll hit him, he'll hit the floor, then I'll go out and get drunk in the town centre."— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 15, 2023
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