Тайсон Фьюри: Бой с Усиком должен состояться в этом году

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что может провести бой с украинцем Александром Усиком в 2023 году:

"Я не думаю, что в боксерском поединке кто-то кого-то боится. Бой должен состояться, должен состояться в этом году.

Я думаю, что это легко. Я ударю его, он на полу, потом я выйду из ринга и напьюсь в центре города", – цитирует Фьюри журналист Майкл Бенсон.

Tyson Fury on Oleksandr Usyk: "I don't think anybody's scared of anybody in a boxing match. The fight's gotta happen, it's gotta happen this year. I just think it's an easy job. I'll hit him, he'll hit the floor, then I'll go out and get drunk in the town centre."