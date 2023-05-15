Тайсон Фьюри: Бой с Усиком должен состояться в этом году

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что может провести бой с украинцем Александром Усиком в 2023 году:

"Я не думаю, что в боксерском поединке кто-то кого-то боится. Бой должен состояться, должен состояться в этом году.

Я думаю, что это легко. Я ударю его, он на полу, потом я выйду из ринга и напьюсь в центре города", – цитирует Фьюри журналист Майкл Бенсон.