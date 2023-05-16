Определена дата промоутерских торгов боя Усик – Дюбуа

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила дату официальных промоутерских торгов по возможному поединку между украинским чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и британским боксёром Даниэлем Дюбуа.

Торги пройдут 25 мая. При этом сообщается, что в организации не исключают возможную замену Дюбуа из-за травмы, которую он получил в предыдущем поединке. По информации инсайдера Дэна Рафаэля, заменить британца может бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

"WBA сообщила мне, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику назначат бой со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер", — написал Рафаэль на своей странице в социальных сетях.