Дэвин Хэйни и Василий Ломаченко устроили словесную перепалку накануне боя

Бывший украинский чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и американский абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни устроили словесную перепалку друг с другом в преддверии их боя..

"Когда ты вообще видел, чтобы я дрался грязно? Где это было? Давай-ка кончай с этим", — сказал Ломаченко.

Хэйни в ответ заявил, что в качестве аргументации своей позиции может назвать поединок Василия с Ричардом Комми, который состоялся в конце 2021 года. Ломаченко тогда победил единогласным решением судей.

"Это твой единственный шанс. Больше ты мне ничего предложить не в состоянии. У тебя грязные бои. Я видел в поединке с Комми", — сказал Хэйни.