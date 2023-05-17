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Дэвин Хэйни и Василий Ломаченко устроили словесную перепалку накануне боя

Бокс
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Дэвин обвинил Василия в грязных боях

Дэвин Хэйни и Василий Ломаченко устроили словесную перепалку накануне боя

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Бывший украинский чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и американский абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни устроили словесную перепалку друг с другом в преддверии их боя..

"Когда ты вообще видел, чтобы я дрался грязно? Где это было? Давай-ка кончай с этим", — сказал Ломаченко.

Хэйни в ответ заявил, что в качестве аргументации своей позиции может назвать поединок Василия с Ричардом Комми, который состоялся в конце 2021 года. Ломаченко тогда победил единогласным решением судей.

"Это твой единственный шанс. Больше ты мне ничего предложить не в состоянии. У тебя грязные бои. Я видел в поединке с Комми", — сказал Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко
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