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Усик: Бокс никуда не исчезнет из моей жизни
Боксер рассказал о своих планах
фото из свободных источников
Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал vRINGe, что не планирует уходить из бокса.
"Пока у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Дальше посмотрим.
Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни. Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект, объединяющий всех причастных к миру бокса, решающий их проблемы.
И ради этого я буду находиться и дальше в этой среде, помогать новичкам и состоявшимся профессионалам."
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