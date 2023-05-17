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Названа судейская бригада на бой Ломаченко - Хэйни
Поединок состоится в ближайшие выходные
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Названа судейская бригада на бой экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) и абсолютного чемпионом мира в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 KO).
Рефери в ринге будет работать Харви Док из Нью-Джерси. Боковыми арбитрами назначены Дэйв Моретти и Тим Читем, а также Дэвид Сазерленд (Оклахома).
Бой Ломаченко — Хэйни пройдет 20 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden и будет транслироваться по системе PPV на телеканале ESPN+.
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