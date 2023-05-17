Арум: Если Ломаченко проиграет Хэйни, то ему потребуется невероятное количество боев, чтобы собрать все титулы

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что бой Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни (29-0, 15 KO) может стать последним шансом для украинца, чтобы заявить о себе. Слово приводит Boxing News 24.

"Если Ломаченко проиграет, а Хейни после боя перейдет в первый полусредний вес, все титулы станут вакантными. И тогда перед Ломой будет просто невероятное количество боев, чтобы собрать все титулы.

Думаю, именно об этом он говорил, когда сказал, что это его последний шанс."