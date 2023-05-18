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Василий Ломаченко может провести реванш с Теофимо Лопесом
Он может пройти в легком весе
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) рассказал YouTube-каналу Seconds Out , что готов провести поединок с Теофимо Лопесом (18-1, 13 KO), но при одном условии.
"Я никогда не думал о переходе в первый полусредний вес, потому что легкий дивизион – это максимум, который я могу сделать. Я не Мэнни Пакьяо. Я не поднимусь в следующую весовую категорию. Провести реванш с Лопесом в легком весе? Почему бы и нет? Но, наверное, он не сможет уложиться в лимит этой весовой категории".
В октябре 2020 года Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу единогласным решением судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.
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