Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Ломаченко и Хэйни провели дуэль взглядов
Событие состоялось после пресс-конференции
В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, в которром украинец Василий Ломаченко сразится с абсолютным чемпионом Дэвином Хэйни.
Василий Ломаченко в своём последнем поединке выиграл у американского боксёра Джэмейна Ортиса. Всего на счёту украинца в профессиональной карьере 19 поединков, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения.
Дэвин Хэйни, в свою очередь, выиграл все 29 боёв на профессиональном ринге. В последнем бою американец победил Джорджа Камбососа.
Популярное сейчас
- Залужный сообщил, какое кол-во российских ракет удалось сбить защитникам во время ночной атаки
- Гвардиола: Финал против итальянской команды – лучший подарок
- ВСУ выжигали артиллерию оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 мая
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО