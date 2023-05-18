ВИДЕО. Ломаченко и Хэйни провели дуэль взглядов

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, в которром украинец Василий Ломаченко сразится с абсолютным чемпионом Дэвином Хэйни.

Василий Ломаченко в своём последнем поединке выиграл у американского боксёра Джэмейна Ортиса. Всего на счёту украинца в профессиональной карьере 19 поединков, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения.

Дэвин Хэйни, в свою очередь, выиграл все 29 боёв на профессиональном ринге. В последнем бою американец победил Джорджа Камбососа.