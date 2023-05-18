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Тайсон Фьюри: С тех пор, как я ушел из бокса, бокс превратился в дерьмо

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Боксер готов провести бой

Тайсон Фьюри: С тех пор, как я ушел из бокса, бокс превратился в дерьмо

Фото: The Guardian

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) считает, что бокс стал неинтересным с тех пор, как он ушел из него. Цитирует Boxing Social.

"С тех пор, как я ушел из бокса, бокс превратился в дерьмо. Абсолютное дерьмо. Я должен дать всем в стране то, чего они с нетерпением ждут. Интересный вечер бокса, потому что у нас его не было с тех пор, как я последний раз бился в декабре. Достаточно.

Давайте сделаем это на футбольном стадионе. Не проблема. Найди мне соперника, и я его нокаутирую, Фрэнк Уоррен. Сделай это, Фрэнк. Потому что так называемые большие псы не хотят ждать до декабря, а я готов сразиться прямо сейчас! Ну давай же!"

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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