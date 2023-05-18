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Василий Ломаченко: Мы с Усиком не говорим о боях друг друга
Боксеры стараются не затрагивать эту тему
фото - twitter.com
Экс-чемпион мира в трех весовых дивизионах Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) рассказал говорит ли о боях с чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Нет, никогда. Мы не говорим о боях друг друга. Мы друзья, а не те, кто соревнуется друг с другом", – сказал Ломаченко.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе с участием Ломаченко пройдет в ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.
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Источник:Sport.ua
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