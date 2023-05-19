  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко и Хэйни провели традиционную процедуру взвешивания
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко и Хэйни провели традиционную процедуру взвешивания

Бокс
(1 голосов)

Оба боксера уложились в лимит

Ломаченко и Хэйни провели традиционную процедуру взвешивания

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялась традиционная процедура взвешивания накануне поединка экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).

Хейни поначалу показал вес 135,1 фунта. Так как боксер не укладывался в лимит, он снял одежду и смог войти в допустимые рамки (134,9 фунта).

Взвешивание прошло за закрытой дверью.

Сам бой состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Результаты взвешивания:

Василий Ломаченко – 61,2 кг

Девин Хейни – 61,1 кг

По теме
yellow-arrow
Тайсон Фьюри готов провести бой с Джонсом
yellow-arrow
Василий Ломаченко: Мы с Усиком не говорим о боях друг друга
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: С тех пор, как я ушел из бокса, бокс превратился в дерьмо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
boxingscene

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде