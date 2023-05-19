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Ломаченко и Хэйни провели традиционную процедуру взвешивания
Оба боксера уложились в лимит
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Состоялась традиционная процедура взвешивания накануне поединка экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни (29-0, 15 КО).
Хейни поначалу показал вес 135,1 фунта. Так как боксер не укладывался в лимит, он снял одежду и смог войти в допустимые рамки (134,9 фунта).
Взвешивание прошло за закрытой дверью.
Сам бой состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
Результаты взвешивания:
Василий Ломаченко – 61,2 кг
Девин Хейни – 61,1 кг
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