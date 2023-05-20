  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хэйни толкнул Ломаченко во время церемонии взвешивания. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэйни толкнул Ломаченко во время церемонии взвешивания. Видео

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Едва не дошло до драки

Хэйни толкнул Ломаченко во время церемонии взвешивания. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже этой ночью с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) будет защищать свои пояса в бою против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО).

Перед поединком оба бойца прошли традиционную церемонию взвешивания. Под Ломаченко весы показали 61,23 кг, в то время как его соперник оказался немного легче – 61,19 кг.

После церемонии началась дуэль взглядов, Хэйни начал что-то говорить к Василию и неожиданно толкнул украинца. Команды вмешались для того, чтобы не допустить потасовки и развели боксеров.

По теме
yellow-arrow
Девин Хейни – Василий Ломаченко: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция
yellow-arrow
Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
yellow-arrow
Ломаченко и Хэйни провели традиционную процедуру взвешивания
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде