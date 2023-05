Хэйни толкнул Ломаченко во время церемонии взвешивания. Видео

Уже этой ночью с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) будет защищать свои пояса в бою против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО).

Перед поединком оба бойца прошли традиционную церемонию взвешивания. Под Ломаченко весы показали 61,23 кг , в то время как его соперник оказался немного легче – 61,19 кг .

После церемонии началась дуэль взглядов, Хэйни начал что-то говорить к Василию и неожиданно толкнул украинца. Команды вмешались для того, чтобы не допустить потасовки и развели боксеров.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p