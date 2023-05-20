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Хэйни толкнул Ломаченко во время церемонии взвешивания. Видео
Едва не дошло до драки
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже этой ночью с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) будет защищать свои пояса в бою против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО).
Перед поединком оба бойца прошли традиционную церемонию взвешивания. Под Ломаченко весы показали 61,23 кг, в то время как его соперник оказался немного легче – 61,19 кг.
После церемонии началась дуэль взглядов, Хэйни начал что-то говорить к Василию и неожиданно толкнул украинца. Команды вмешались для того, чтобы не допустить потасовки и развели боксеров.
CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023
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