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Ломаченко: Хэйни мой, он не имеет силы, он боится
Возможно, это действительно так
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) прокомментировал
– Ты подошел ко мне с улыбкой на лице. Почему ты смеешься?
– Потому что он мой, он мой. Он не имеет силы.
– Ты почувствовал это?
– Да, почувствовал.
– Как считаешь, почему он тебя толкнул?
– Потому что он боится. Он боится.
– Раньше ты этого не говорил. Что изменилось?
– Теперь я это увидел. 100%.
– Думаешь, он пытался спровоцировать тебя и этим показал свой страх? Я правильно тебя понял?
– Ну а почему еще он это сделал? Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я дерусь грязно. Но сейчас очевидно, кто из нас действительно грязный боец.
– Думаешь, у тебя теперь есть преимущество?
– Он знает, что произойдет в ринге. Он все понимает. Я не буду останавливаться, буду работать, – сказал Ломаченко.
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