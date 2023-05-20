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Ломаченко: Хэйни мой, он не имеет силы, он боится

Бокс
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Возможно, это действительно так

Ломаченко: Хэйни мой, он не имеет силы, он боится

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) прокомментировал случай на церемонии взвешивания к бою против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО), когда американец толкнул нашего спортсмена. Его слова цитирует Boxing News 24:

– Ты подошел ко мне с улыбкой на лице. Почему ты смеешься?

– Потому что он мой, он мой. Он не имеет силы.

– Ты почувствовал это?

– Да, почувствовал.

– Как считаешь, почему он тебя толкнул?

– Потому что он боится. Он боится.

– Раньше ты этого не говорил. Что изменилось?

– Теперь я это увидел. 100%.

– Думаешь, он пытался спровоцировать тебя и этим показал свой страх? Я правильно тебя понял?

– Ну а почему еще он это сделал? Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я дерусь грязно. Но сейчас очевидно, кто из нас действительно грязный боец.

– Думаешь, у тебя теперь есть преимущество?

– Он знает, что произойдет в ринге. Он все понимает. Я не буду останавливаться, буду работать, – сказал Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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