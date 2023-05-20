  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хэйни: Время наконец пришло, я ждал этого четыре года
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэйни: Время наконец пришло, я ждал этого четыре года

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Увидим, чем закончится

Хэйни: Время наконец пришло, я ждал этого четыре года

Фото: Твиттер

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) после церемонии взвешивания поделился своими ожиданиями от боя против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует YouTube-канал Top Rank Boxing:

"Дело в том, что время наконец пришло. Ожидание было долгим – четыре года. Я всегда мечтал устроить с ним битву взглядов. Мы пришли в движение, и теперь наконец-то пришла пора. Это было только начало.

Вы видели, как легко я его толкнул? Он меньше меня, и я навяжу ему свою волю. Для меня это бой за наследство. Это моя мечта – быть здесь. Я благодарен Аллаху за все это. Я давно хотел этого боя, и вот он здесь. Я не могу дождаться, когда покажу, насколько велик Девин Хэйни. Это поединок, который продемонстрирует мое величие" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал, что уверен в победе над Хэйни.

По теме
yellow-arrow
Ломаченко – Хэйни: Известны гонорары боксеров за бой
yellow-arrow
Ломаченко: Хэйни мой, он не имеет силы, он боится
yellow-arrow
Девин Хейни – Василий Ломаченко: смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде