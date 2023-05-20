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Хэйни: Время наконец пришло, я ждал этого четыре года
Увидим, чем закончится
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) после
"Дело в том, что время наконец пришло. Ожидание было долгим – четыре года. Я всегда мечтал устроить с ним битву взглядов. Мы пришли в движение, и теперь наконец-то пришла пора. Это было только начало.
Вы видели, как легко я его толкнул? Он меньше меня, и я навяжу ему свою волю. Для меня это бой за наследство. Это моя мечта – быть здесь. Я благодарен Аллаху за все это. Я давно хотел этого боя, и вот он здесь. Я не могу дождаться, когда покажу, насколько велик Девин Хэйни. Это поединок, который продемонстрирует мое величие" – сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко
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